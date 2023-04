Rodzinne święta

Tak wyglądają święta u Lewandowskich. Najpierw pyszne jedzenie, a potem... Na to pozwolić może sobie niewielu

Tomasz Piechna 14:04

Święta Wielkanocne to najważniejszy okres dla wszystkich chrześcijan. I choć to święta Bożego Narodzenia są dla wielu bardziej rodzinne, również i na wiosnę każdego roku wiele osób podróżuje do swoich najbliższych, aby spędzić z nimi ten wyjątkowy okres. Rodzina Lewandowskich święta spędza w Hiszpanii i Anna Lewandowska pokazała, jak minął im niedzielny poranek oraz popołudnie.