Te słowa szybko wróciły do Wojciecha Szczęsnego. Nikt się nie spodziewał takiego obrotu sprawy

Szczęsny usłyszał to i nie wytrzymał. Odniósł się do jednej plotki, bezwzględne wyjaśnienia

Wojciech Szczęsny dołączył do Barcelony! Wszyscy kibice Barcelony długo wyczekiwali na transfer, o którym mówiło się od kilku dni. Były reprezentant Polski bardzo szybko zakończył swoją emeryturę, którą ogłosił około miesiąc temu. Wszystko przez dramat Marca Andre ter Stegena, który nabawił się poważnej kontuzji, podczas meczu "Dumy Katalonii" z Villarreal. Wówczas Niemiec zerwał więzadło rzepki, musiał przejść operację i jest duże prawdopodobieństwo, że sezon 2024/25 dla niego już się zakończył. "Blaugrana" postawiła wszystko na jedną kartę i zrobiła wszystko, aby namówić na powrót do gry byłego reprezentanta Polski.

Wojciech Szczęsny wiele miesięcy temu złożył podpis na koszulce... Barcelony. Szybko mu o tym przypomnieli

Jest to fenomenalna sprawa, że w sezonie 2024/2025 w barwach "Dumy Katalonii" zobaczymy dwóch polskich piłkarzy - Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. "Szczena" zapowiedział, że to w żaden sposób nie łączy się z powrotem do kadry, jednak na tę okoliczność kanał "Łączy nas piłka" opublikowało specjalne nagranie sprzed kilkunastu miesięcy, gdzie jeden z kibiców reprezentacji Polski dał do podpisu Szczęsnemu... koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowskiego. Ten skwitował to w następujący sposób. - Gdzie podpisujemy? Na koszulce Barcelony? A to nie dla Lewandowskiego? Koszulki Barcelony jeszcze nie podpisywałem nigdy, ale okej! - podsumował Szczęsny.