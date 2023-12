Z perspektywy Barcelony bez dwóch zdań najważniejsze jest, że udało im się pokonać Almerię i przerwać passę meczów bez wygranej oraz zakończyć rozgrywki ligowe w 2023 roku zwycięstwem. Podopieczni Xaviego okrutnie się jednak męczyli i trzykrotnie obejmowali prowadzenie w starciu z najgorszą drużyną sezonu 2023/2024 LaLiga, bowiem Almeria nie wygrała jeszcze ani jednego spotkania. Rozstrzygające trafienie padło na kilkanaście minut przed ostatnim gwizdkiem, a na przerwę piłkarze Barcelony schodzili w akompaniamencie gwizdów. Okazuje się, że Xavi w szatni nie miał dla nich litości.

Xaviemu puściły nerwy! FC Barcelona o włos od porażki, piłkarze wygwizdani. W szatni usłyszeli cierpkie słowa

Kiedy zawodnicy Barcelony weszli do szatni, mieli okazję posłuchać paru cierpkich i gorzkich słów od swojego trenera. Legendarny zawodnik "Dumy Katalonii" odniósł się w wywiadzie pomeczowym do gwizdów kierowanych z trybun i jak przyznał, rozumie on frustracje kibiców oraz wyznał, co jego zawodnicy usłyszeli. Nietrudno zauważyć, że Xaviemu puszczają powoli nerwy.

Trener Lewandowskiego nie wytrzymał po meczu! Wyszło na jaw, co działo się w szatni, piłkarze zjechani od góry do dołu

- Pierwsza połowa nie jest do zaakceptowania. Nie było intensywności, nie graliśmy agresywnie, nie mogę czegoś takiego zaakceptować. Powiedziałem już to do piłkarzy w przerwie meczu. (...) Możemy wygrać i przegrać, ale oddając serce z szacunku do klubu i tego herbu. Trzeba dać z siebie wszystko. Dziś tego zabrakło. - wypalił po meczu Xavi cytowany przez portal "BarcaInfo".

