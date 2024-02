Tyle Kylian Mpabbe może zarabiać z Madrycie. Czeka na niego królewska gaża

Decyzję o opuszczeniu PSG po trwającym sezonie, Mbappe przekazał prezesowi paryskiego klubu, Nasserowi Al-Khelaifiemu. Wiadomo również, że „Królewscy” z Madrytu od kilku sezonów polują na 25-letniego skrzydłowego i wszystko wskazuje na to, że dopną swego. Marzeniem prezesa Florentino Pereza było i jest sprowadzenie Mbappe. Hiszpańskie media spekulują już o zarobkach Francuza w ekipie „Los Blancos”. W ostatnim programie telewizji hiszpańskiej „El Chiringuito”, zajmującym się głównie Realem i Barceloną, spekulowano o gaży Mbappe w Realu.

Miałby on zarabiać 20 mln euro rocznie. To olbrzymia kwota, ale i tak o wiele niższa od jego wynagrodzenia w PSG. W Paryżu ma on bowiem inkasować pieniądze rzędu 70 – 90 mln euro rocznie. Dodatkowo za podpisanie umowy z Realem, Francuz miałby dostać 50 mln euro. Co ciekawe, kwoty przewidywanych zarobków są niższe o tych jakie Real proponował reprezentantowi Francji 2 lata temu. Wówczas Perez miał mu proponować 26 mln euro za sezon i aż 130 mln euro za podpis na kontrakcie. Jeśli potwierdzą się spekulacje hiszpańskich dziennikarzy, to gaża Mbappew w Madrycie będzie zbliżona do tych, jakie mają obecne gwiazdy „Królewskich” Jude Bellingham i Vinicius. Perez nie chciałby ałby wyróżniać Mbappe wysokością zarobków od innych czołowych zawodników.

