Tylko Lewandowski wyjechał na zgrupowanie i już znaleźli ksywę dla Szczęsnego! Tak nazwali Polaka w Barcelonie. Wszystko przez jedno zdjęcie

Od kiedy Wojciech Szczęsny pojawił się w Barcelonie i podpisał roczny kontrakt z klubem, w mediach społecznościowych klubu zaczęło pojawiać się mnóstwo postów, zdjęć i filmików, na których można zobaczyć byłego bramkarza reprezentacji Polski w towarzystwie Roberta Lewandowskiego. Po meczu z Deportivo Alaves kapitan biało-czerwonych wyjechał na zgrupowanie i podczas pierwszej konferencji prasowej postanowił zdradzić, co przed transferem usłyszał od Szczęsnego (pisaliśmy o tym TUTAJ). Kiedy "Lewy" i reszta podopiecznych Michała Probierza przygotowywała się do meczów z Portugalią i Chorwacją, Szczęsny w tym czasie odbudowywał formę na treningach w Barcelonie i robił to tak, że aż dostał nową ksywę.

Wojciech Szczęsny już ma ksywę w Barcelonie

Zarówno na profilu FC Barcelony na Instagramie, jak i u Wojciecha Szczęsnego pojawiło się kilka fotografii wykonanych podczas treningu bramkarzy. Szczególną uwagę zwraca jednak zdjęcie, na którym polski bramkarzy wyskoczył w powietrzę, aby złapać lecącą w jego kierunku piłkę. Tyle wystarczyło, aby admin konta "Dumy Katalonii" porównał Szczęsnego do samolotu i linii lotniczych. - Przesuńcie palcem, aby zobaczyć, jak leci Air Tek! - czytamy pod postem "Barcy".

Kibice nie mogą się doczekać debiutu Szczęsnego

Relacja z treningu bramkarzy Barcelony bardzo przypadła do gustu kibicom, którzy trzymają kciuki, aby pojawienie się Szczęsnego w nowych barwach na boisku nastąpiło jak najszybciej. - Już nie mogę się doczekać debiutu Szczęsnego. Prawdziwa ściana - napisał jeden z fanów. - Posadził Alissona na ławce w Romie, Buffona w Juventusie i teraz Iñakiego w Barcelonie - wyliczał z dumą kolejny z internautów przypominając karierę Wojtka.