Lewandowski się wygadał, co powiedział mu Szczęsny! Wszystko było wielkim planem?! Tak wyglądają kulisy jego transferu do Barcelony

Zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak Robert Lewandowski wraz z Barceloną zdemolował Deportivo Alaves i strzelił kolejnego hattricka, kapitan reprezentacji Polski zameldował się na zgrupowaniu biało-czerwonych i wziął udział w pierwszej konferencji prasowej, wraz z Michałem Probierzem. Oczywiście nie mogło zabraknąć pytań do napastnika o Wojciecha Szczęsnego i kulisy jego zatrudnienia w katalońskim klubie. Okazuje się, że były golkiper reprezentacji Polski brał pod uwagę kontynuowanie piłkarskiej kariery jedynie w klubie Roberta Lewandowskiego, co znacznie ułatwiła mu poważna kontuzja Marc-Andre ter Stegena. - Jedyne, co mogę zdradzić - zanim jeszcze ta sprawa z Juventusem się zakończyła - Wojtek mi powiedział, że jedyną opcją, jeśli miałby dalej kontynuować karierę, no to był właśnie ten klub, do którego trafił i jakby mi się wydaje, że to zostało odroczone w czasie. Chwilę był na emeryturze i z niej wrócił, więc na pewno nie wyszedł z obiegu. - wyznał Lewandowski mając nadzieję, że już niebawem Szczęsny otrzyma szansę debiutu w nowych barwach.

Debiut Szczęsnego lada chwila?

Napastnik reprezentacji Polski oraz Barcelony ma również nadzieję, że tuż po przerwie reprezentacyjnej Szczęsny będzie miał już okazję do tego, aby zaliczyć pierwszy występ w nowych barwach, w czym z pewnością pomogą mu zajęcia w trakcie trwającej właśnie przerwy na reprezentację. - Nabrał trochę świeżości, minimum tydzień jest w treningu, więc dwa tygodnie spokojnego treningu w klubie mu wystarczą. - dodał "Lewy".

Najpierw Portugalia, później rewanż z Chorwacją

Przed podopiecznych Michała Probierza teraz dwa niezwykle trudne i ważne spotkania. Najpierw, w niedzielę 12 października biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Portugalii w ramach Ligi Narodów, a trze dni później, również w Warszawie zmierzą się z Chorwacją. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego wygrała przed miesiącem z Polską 1:0.