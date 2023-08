i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Villarreal - Barcelona

Villarreal – FC Barcelona Transmisja TV LaLiga: Villarreal – FC Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ? Mecz Lewandowskiego dzisiaj 27.08 TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie?

Villarreal – FC Barcelona Transmisja TV LaLiga: Villarreal – FC Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ? Mecz Lewandowskiego dzisiaj 27.08 TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie? Villarreal – FC Barcelona 27.08.2023 TV na jakim programie? Barcelona od remisu i zwycięstwa zaczęła nowy sezon w lidze hiszpańskiej. Choć nie jest to najgorszy start, to fani mistrzów Hiszpanii mają parę powodów do zmartwień, a największym jest forma Roberta Lewandowskiego, który zdecydowanie nie prezentuje formy z poprzedniego sezonu. Kibice mają nadzieję, że Polak przełamie się i zdobędzie pierwsze bramki w aktualnych rozgrywkach już w meczu z Villarrealem. Mecz Lewandowskiego w niedzielę 27.08.2023 GDZIE OGLĄDAĆ? Villarreal – FC Barcelona TV Transmisja.