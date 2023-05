Wielka feta na Camp Nou, Lewandowski z troufem! Tak Barcelona świętowała mistrzostwo Hiszpanii

Xavi dostał jedno pytanie. Musiał powiedzieć o Lewandowskim, na to liczy w wykonaniu Polaka

Co za sezon!

Barcelona przegrała swój ostatni mecz w lidze przeciwko Realowi Sociedad, ale to kompletnie nie zepsuło święta klubu z Katalonii. Tuż po ostatnim gwizdku spotkania LaLigi, Barcelona na własnym boisku zrobiła sobie fetę, w której trakcie mogła podnieść trofeum za mistrzostwo Hiszpanii. W trakcie celebracji doszło do wielu scen, które zapiszą się w historii klubu.

Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii. Wielka feta na Camp Nou

Mistrzostwem Hiszpanii Barcelona mogła cieszyć się już w poprzedniej kolejce po wygraniu z Espanyolem. Wtedy jednak piłkarzy klubu zaatakowali kibice drużyny rywala, a ciesząca się drużyna Barcy musiała w popłochu opuszczać boisko zwaśnionej strony. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze i po meczu na Camp Nou, przed własną publicznością, klub mógł podnieść upragnione trofeum za mistrzostwo kraju. Media obiegły zdjęcia świętującego Roberta Lewandowskiego, który w meczu z Sociedad strzelił bramkę i przybliżył się tym do tytułu króla strzelców LaLigi. Podniesienie pucharu za triumf w LaLidze było także pewnym sentymentalnym pożegnaniem dla kapitana drużyny, Sergio Busquetsa, który już latem będzie zawodnikiem innej drużyny.