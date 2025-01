Wojciech Szczęsny CZERWONA KARTKA Jak długo nie zagra?

Katastrofa Wojciecha Szczęsnego, po co mu to było! Polak już poza boiskiem w El Clasico [WIDEO]

Wojciech Szczęsny znów zagrał w pierwszym składzie Barcelony. Polski bramkarz stanął w bramce w El Clasico, w którym Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt w finale Superpuchar Hiszpanii. Niestety w 57. minucie Szczęsny dostał czerwoną kartkę po faulu na Kylianie Mbappe poza polem karnym. Po analizie VAR sędzia zauważył, że Polak zahaczył Francuza nogą i wyrzucił go z boiska.

Jak długo Wojciech Szczęsny nie będzie grał po czerwonej kartce w Superpucharze Hiszpanii?

Jak długo Wojciech Szczęsny nie będzie grał po czerwonej kartce w Superpucharze Hiszpanii? Prawdopodobnie nie będzie mógł zagrać w tylko jednym meczu w LaLiga. Co prawda Superpuchar Hiszpanii to inne rozgrywki niż liga hiszpańska, ale za czerwone kartki pauzuje się również w LaLiga.

Nasz bramkarz trudne chwile przeżywał już w pierwszych minutach gry, gdy w pierwszym kontakcie z piłką przyszło mu… wyciągać ją z siatki po strzale Kyliana Mbappe. Kiedy w kolejnych fragmentach spotkania oglądał popisy – asysta i gol – Roberta Lewandowskiego, z pewnością nie przypuszczał, że francuski napastnik jeszcze raz sprawi mu potężne kłopoty i zakończy jego grę!

To była 54. minuta gry, Barcelona zdawała się mieć nie tyle mecz pod kontrolą, co wręcz miażdżyła „Królewskich”. Prowadziła 5:1 i nic nie wskazywało, że może jej się przydarzyć coś niespodziewanego. Wystarczyło jednak natchnione podanie Jude’a Bellinghama, by Mbappe „urwał się” obrońcom Katalończyków. Nie nadążyli za nim Pau Cubarsi i Ronald Araujo.

Wojciech Szczęsny zaryzykował interwencję poza „szesnastką”, po której Francuz przewrócił się jak długi. Arbiter w pierwszym momencie nie tylko skłaniał się ku odgwizdaniu pozycji spalonej napastnika, ale i ukarał żółtą kartką za protesty Viniciusa Juniora. Po chwili jednak przywołany został przed monitor VAR-u. Kiedy zobaczył powtórki całej sytuacji z różnych kamer, nie miał wątpliwości. Charakterystyczny gest kreślenia monitora, a potem czerwona kartka w jego ręku – dla Wojciecha Szczęsnego oczywiście. Zanim siadł na ławkę rezerwowych, Polak serdecznie uściskał ruszającego do boju „spóźnialskiego” Iñakiego Peñę.

Dodawanie otuchy nie pomogło; Rodrygo z rzutu wolnego znalazł drogę do siatki Katalończyków, choć ich rezerwowy golkiper stał w rogu, w który kierowana była piłka! Na pół godziny przed końcem przewaga podopiecznych Hansiego Flicka – grających od tej pory w osłabieniu – została zmniejszona do trzech bramek (5:2)! Relację na żywo znajdziesz na sport.se.pl.

Barcelona goal keeper Wojciech Szczęsny shown a red card - Here the scene pic.twitter.com/bcARu8BbkO— Umuseke.rw (@Umuseke) January 12, 2025