Wojciech Szczęsny piłkarzem Barcelony! Oficjalny komunikat klubu, pilne ogłoszenie!

Tak Robert Lewandowski zareagował na transfer Szczęsnego. Powiedział to prosto po meczu, nie zatrzymywał uśmiechu

Szczęsny nie zostanie zaprezentowany przez Barcelonę? Klub naprawdę może to zrobić, mają ważne powody

Wojciech Szczęsny wraca do gry! Były zawodnik reprezentacji Polski ledwie miesiąc temu ogłosił, że już nie będzie grał w piłkę. Jak się jednak okazało, Polak zrewidował swoje plany dzięki Barcelonie, która szukała natychmiastowego następstwa dla kontuzjowanego Marca-André ter Stegena. Plotki i spekulacje w tej sprawie trwały bardzo długo i wiemy już, że sprawa została sfinalizowana! Klub właśnie wydał oświadczenie, w którym prezentuje Szczęsnego jako swojego nowego zawodnika.

Wojciech Szczęsny piłkarzem Barcelony! Jest oficjalne potwierdzenie

Pierwotnie Szczęsny miał być zaprezentowany w poniedziałek 30 września. Ostatecznie jednak klub chciał przeczekać do meczu Ligi Mistrzów z Young Boys Berno, na którym bramkarz był obecny jako kibic na trybunach. W środę 2 października 2024 roku stało się jasne, że bramkarz dołączy do klubu, co potwierdziła Barcelona na swoich mediach społecznościowych.

- Szczęsny is culer - napisała Barcelona na mediach społecznościowych, witając piłkarza.