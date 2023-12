Wyszła na jaw cała prawda z domu Lewandowskich! Podczas świąt w sieci pojawiło się specjalne nagranie, fani dowiedzieli się o wszystkim

Hiszpanie podają wiadomość. To już koniec Lewandowskiego? Te słowa nie wróżą dobrze!

Przed długie lata Robert Lewandowski zdobywał olbrzymią sławę nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Kapitan reprezentacji Polski, a obecnie gwiazdor Barcelony, wokół którego toczy się wiele dyskusji i nie brakuje plotek może pochwalić się ogromną liczbą fanów, którzy chcieliby wiedzieć o swoim idolu niemalże wszystko. "Lewy" oraz jego żona Anna bardzo dbają o kontakt z fanami i nawet przy okazji świąt Bożego Narodzenia nie zostawili ich z niczym. Postanowili ujawnić nieco informacji o ich życiu publicznym.

Na profilach w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej pojawiło się specjalne nagranie, podczas którego bizneswoman i trenerka fitness oraz Robert Lewandowski bez słów, jedynie za pomocą gestów odpowiadają na kolejne pytania dotyczące ich małżeństwa. W zdecydowanej większości wybór padał na Annę Lewandowską.

Podczas nagrania fani oraz internauci mogli dowiedzieć się m.in., że żona Roberta Lewandowskiego jest większym bałaganiarzem, denerwuje się szybciej od męża, jest bardziej uzależniona od telefonu oraz zwraca większą uwagę na własny wygląd. Kapitan reprezentacji Polski z kolei przyznał się, a jego małżonka to potwierdziła, że to on jest większym atencjuszem.