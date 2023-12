Robert Lewandowski zarabia za dużo i nie strzela? Barcelona chce zmian w kontrakcie!

Kontrakt Roberta Lewandowskiego jest tak skonstruowany, że z każdym rokiem Polak zarabia coraz większe pieniądze. Za sezon 2023/24 ma dostać 13 mln euro netto, a za kolejny miałby zgarnąć już 16 mln. A Barcelona wciąż jest na skraju bankructwa i robi wszystko, żeby uniknąć surowych konsekwencji fatalnej polityki finansowej w minionych latach.

Robert Lewandowski zarabia za dużo w Barcelonie? Chcą mu uciąć zarobki!

Zdaniem katalońskiego serwisu "Sport" Barcelona nie zamierza na razie sprzedawać Lewandowskiego i wciąż liczy na to, że Polak odbuduje formę i będzie liderem zespołu. Mimo dużego zainteresowania klubów z Arabii Saudyjskiej, "Lewy" też nie chce odchodzić, co jego agent Pini Zahavi dał wyraźnie do zrozumienia klubowym władzom. Problemem są jednak wysokie zarobki Lewandowskiego, który ma ważny kontrakt do czerwca 2026 r.

Czarne chmury zebrały się nad Robertem Lewandowskim! Władze Barcelony mają dość, "okrada drużynę"

Do rozmów Roberta z władzami Barcy ma dojść już w najbliższym czasie, a prezydent Joan Laporta - dobry znajomy Piniego Zahaviego - liczy na to, że odbędą się w przyjacielskiej atmosferze. "Barca w dalszym ciągu skupia swój projekt wokół Polaka, który będzie dzielić czas gry z nowym nabytkiem Vitorem Roque" - czytamy w "Sporcie".

