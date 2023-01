i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Konkurent Lewandowskiego

Złe wieści dla Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona chce wykorzystać problemy innego klubu, Polak może na tym ucierpieć

W ostatnim czasie wiele wydarzyło się w świecie futbolu. Sytuacja w Juventusie zmieniła się diametralnie po informacji, że włoski klub został ukarany przez Federacyjny Sąd Apelacyjny odjęciem 15 punktów w Serie A z powodów finansowych. Wszystko wskazuje na to, że "Stara Dama" będzie musiała wygenerować fundusze, a najłatwiej jest to zrobić sprzedając kluczowych zawodników. Jeśli Barcelona wykorzysta tę okazję to Robert Lewandowski może mieć bardzo mocnego konkurenta w klubie.