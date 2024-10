Znamy plan Barcelony na ogłoszenie transferu Szczęsnego! Duże zaskoczenie, na to fani nie mają co liczyć?

Zbigniew Boniek powiedział to wprost o transferze Szczęsnego. Nie ma cienia wątpliwości, co za słowa o bramkarzu!

Tak naprawdę sprawa transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony rozstrzygnęła się w kilka dni. W niedzielę, 22 września, Barcelona grała mecz z Villarreal, podczas którego kontuzji doznał Marca-Andre ter Stegen, a już w poniedziałek, 30 września, Wojciech Szczęsny przeszedł testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z nowym klubem. Do oficjalnego ogłoszenia jednak nie doszło, najpewniej z powodu meczu w Lidze Mistrzów, który Barcelona rozgrywa we wtorek, 1 października. Oficjalne akcje z udziałem polskiego golkipera zaplanowano więc dopiero na środę, 2 października i wiadomo już, jak dokładnie ma wyglądać ten dzień, choć nie brakuje zaskoczeń co do decyzji Barcelony i nie wszystko jest przesądzone w stu procentach.

Tak ma wyglądać ogłoszenie transferu Wojciecha Szczęsnego!

Jak przekazuje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, FC Barcelona ma już rozplanowane, jak będzie wyglądała nadchodząca środa. Oficjalny komunikat na temat pozyskania Wojciecha Szczęsnego ma się pojawić już nad ranem, a wszystko ma zostać obudowane także materiałami okolicznościowymi w social mediach. Niedługo później ma odbyć się też oficjalna prezentacja, ale... nie będzie konferencji prasowej, więc dziennikarze nie będą mieli okazji zadać pytań polskiemu bramkarzowi. To, jak podkreśla Koźmiński, nie jest jednak przesądzone. – Oficjalny komunikat ws. transferu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony na stronie klubu powinien się pojawić jutro między 8:00 a 11:00. W godzinach 11:30-12:30 ma się odbyć prezentacja Szczęsnego - pojawi się kilka materiałów na kontach społecznościowych klubu. W tym momencie Blaugrana nie planuje konferencji prasowej z polskim bramkarzem, ale w Barcelonie czasem wszystko szybko się zmienia. Niewykluczone, że i teraz tak będzie, jednak to wariant mniej prawdopodobny – tłumaczy dziennikarz goal.pl.