Ależ forma reprezentanta Polski, jego drużyna awansowała do europejskich pucharów! Oby tak strzelał na EURO[WIDEO]

Szykuje się wielki powrót do reprezentacji Polski, ten napastnik pojedzie na EURO. Dziennikarz jest o tym przekonany

W ostatniej kolejce ligowej Super Lig drużyna Piątka grała na wyjeździe w Adanie. Polak który od marca nie strzelił gola w lidze, tym razem pokazał wyjątkową skuteczność. W pierwszych trzynastu minutach dwa razy posłał piłkę do bramki rywali, co praktycznie ustawiło mecz. Wprawdzie gospodarze zdobyli kontaktową bramkę, ale drużyna trenera Cagdasa Atana jeszcze do przerwy odpowiedziała dwoma. W 68. min Piątek skutecznie wykonał rzut karny kompletując hat-tricka i podwyższając wynik na 5:1.

Ostatecznie Basaksehir rozbił rywala 6:2. Piątek ma na koncie 17 bramek i przegonił o jedno trafienie Adama Buksę. Pokazał dobrą skuteczność w najlepszym momencie, bo tuż przed ogłoszeniem kadry na finały EURO. To ma nastąpić 29 maja. Piątek zajął 4 miejsce na liście strzelców Super Lig ex aequo z Senagalczykiem Mame Thiamem. Królem strzelców został Włoch Mauro Icardi z 23. trafieniami. Drużyna polskiego napastnika zajęła czwarte miejsce w rozgrywkach, zapewniając sobie start w Lidze Konferencji. Mistrzem Turcji został Galatasaray przed Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w składzie.

