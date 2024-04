Anna Lewandowska zerwała się z łóżka z samego rana! Miała ważny powód, niewielu by się na to zdecydowało

Nie możemy uwierzyć w to, co stało się z ciałem Celii Krychowiak. Drastyczna przemiana, przecieraliśmy oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska postanowiła pokazać swój sposób na świętowanie wielkanocnego poniedziałku. O ile wiele fanów trenerki postanowiło na odpoczynek i korzystanie z wolnego dnia, tak trenerka pokazała, że święta nie są dla niej żadną wymówką, a tradycji kultywowanej przez lat musiało stać się za dość, wszystkim pochwaliła się za pośrednictwem mediów społeczościowych!

Anna Lewandowska wstała z samego rana. Musiała to zrobić

Mimo że poniedziałek wielkanocny dla wielu jest czasem bezwzględnego odpoczynku, tak dla Anny Lewandowskiej był to powód, aby oddać się ćwiczeniom. Mimo że gwiazda mogła odpoczywać i cieszyć się Wielkanocą, tak wstała i dzielnie poszła na trening, jak robi to co roku. Wszystkim pochwaliła się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, pisząc, że tradycji musiało stać się za dość. Trzeba przyznać, że takiego zapału można Lewandowskiej pozazdrościć. Trenerka jak najbardziej zasługuje na miano autorytetu jeśli chodzi o aktywność sportową.

- Tradycyjnie w święta - podpisała publikację Anna Lewandowska na swoich mediach społecznościowych.