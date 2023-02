Arkadiusz Milik może opuścić zgrupowanie reprezentacji Polski! Problem napastnika Juventusu

W życiu Kamila Glika dojdzie do wielkiej zmiany? To byłoby prawdziwe zaskoczenie, ogień został podsycony

Szymański ma pauzować kilka tygodni, taka sama przerwa może czekać napastnika Juventusu. Milik pojawił się dopiero w drugiej połowie meczu z Monzą (sensacyjnie przegranego w Turynie 0:2) i już po krótkim czasie zaczął odczuwać ból. O problemach zdrowotnych 28-latka już na pomeczowej konferencji prasowej wprost mówił Massimiliano Allegri, szkoleniowiec „Starej Damy”. – Zapewne nie zobaczymy go w mecz z Lazio – powiedział.

Sebastian Staszewski z Interii potwierdził te informacje, jego zdaniem Milika czeka kilka tygodni przerwy i ta rekonwalescencja może potrwać nawet do połowy marca. To oznaczałoby, że Milik może opuścić pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski, którą od kilku dni zarządza Fernando Santos. Pod koniec tygodnia Milik przejdzie dodatkowe badania. Jeśli kontuzja będzie poważna, to napastnik Juve będzie pauzował nawet sześć tygodni. Wcześniej Santos powinien już wysłać powołania…

Zgrupowanie „Biało-Czerwonych” przed meczem z Czechami w el. Euro 2024 ma rozpocząć się 20 marca. Już trzy dni później Polacy zagrają w Pradze z Czechami i będzie selekcjonerski debiut Santosa. Pauzuje Milik, a co z Szymańskim? Pomocnik Feyenoordu Rotterdam ma problemy z kolanem i przedwcześnie opuścił murawę podczas spotkania Feyenoordu z Twente Enschede (1:1).

🆕Pod koniec przyszłego tygodnia Arkadiusz Milik przejdzie dodatkowe badania, które wyjaśnią jak długa czeka go przerwa. Dziś najbardziej realny scenariusz to od 4 do 6 tygodni. To sprawia, że pod znakiem zapytania staje przyjazd Milika na marcowe zgrupowanie kadry. @SportINTERIA— Sebastian Staszewski (@s_staszewski) February 1, 2023

