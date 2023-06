Będziecie pokładać się ze śmiechu, gdy zobaczycie, co w bagażniku auta wozi Sławomir Peszko. "Zawsze w kartonach"

As Juventusu znów to zrobi?

Czołowa polska influencerka i ambasadorka CLOUT MMA Lexy Chaplin próbowała swoich sił w żonglerce, podbijając piłkę kilka razy. - To był mój pierwszy raz – śmiała się, wychodząc po chwili z arcyciekawą propozycją!- Chętnie zrobiłabym z Tobą kiedyś sparing – rzuciła do Peszki Lexy Chaplin. - Nie biję kobiet! Nawet w sparingu – uciął temat były reprezentant Polski. - Serio, możemy kiedyś spróbować – namawiała go dalej.

CLOUT MMA odkryło pierwsze karty! Federacja Sławomira Peszki i Lexy Chaplin ogłosiła termin gali, ruszy jeszcze w wakacje

Sławomir Peszko pokazał za to, co wozi w bagażniku swojego auta. Tego nie będziecie się spodziewali. Zobaczcie „making of” i przekonajcie się sami.

Kiedy gala CLOUT MMA 1?

Już niedługo pierwsze ogłoszenia dotyczące inauguracyjnej gali organizacji CLOUT MMA 1! Podczas oficjalnego spotkania prasowego przekazaliśmy informację o terminie i miejscu wydarzenia. CLOUT MMA 1 odbędzie się 5 sierpnia 2023 roku w warszawskim COS Torwar.

Jakie niespodzianki przygotowali dla kibiców ambasadorzy organizacji Lexy Chaplin i Sławomir Peszko? Przekonacie się już niedługo!