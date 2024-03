Było już kompletnie ciemno, kiedy Anna Lewandowska nagle pojawiła się w hotelu reprezentacji. Tajemnicza wizyta żony u Roberta Lewandowskiego, przyjechała mocarnym mercedesem

Mecz Polska - Estonia już w czwartek o 20:45

Środowy wieczór był bardzo intensywny dla reprezentacji Polski. Tradycyjnie dzień przed meczem odbywa się konferencja prasowa i oficjalny trening. Ten rozpoczął się o godzinie 17 i potrwał trochę ponad godzinę. Potem kadrowicze udali się autokarem do hotelu, gdzie relaksowali się i regenerowali przed meczem. Spotkanie z Estonią będzie kluczowe – zwycięstwo da awans do finału baraży i podtrzyma szanse na awans na Euro 2024, ale porażka (odpukać!) może wywołać w polskiej piłce trzęsienie ziemi, jakiego jeszcze nie doświadczyliśmy. Dlatego cała drużyna, z kapitanem Robertem Lewandowskim i selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem, jest w pełni skoncentrowana i gotowa na walkę o zwycięstwo z Estonią.

Stadion Narodowy będzie w czwartek wypełniony po brzegi, a piłkarze liczą na wsparcie fanów. Najwięcej zdziałać może jednak pomoc najbliższych. Zapewne z tego założenia wyszła Anna Lewandowska, która na pokładzie luksusowego mercedesa klasy G (wartego około milion złotych) pojawiła się w godzinach wieczornych pod hotelem reprezentacji. Czujni fotoreporterzy dostrzegli małżonkę Roberta Lewandowskiego, kiedy w towarzystwie oficjalnego ochroniarza reprezentacji Polski udawała się tylnym wejściem do środka hotelu. Anna Lewandowska spędziła tam niecałe pół godziny. Długo? Krótko? Na pewno wystarczająco, by w motywujący sposób porozmawiać z mężem przed najważniejszym meczem reprezentacji w ostatnim czasie. Robert Lewandowski doskonale wie, że kolejnej porażki i kompromitacji drużyny narodowej kibice już nie zdzierżą.

W ubiegłym roku zaczynało brakować nam już słów na opisanie kompromitującej gry reprezentacji Polski. W grupie, w której biało-czerwoni byli zdecydowanymi faworytami, kompromitowali się raz za razem. Szczególnie w pamięć kibiców zapadł blamaż w Mołdawii i porażka 2:3. Na Euro bezpośrednio awansowały Czechy i Albania, a biało-czerwoni dostali szansę na dostanie się na turniej kuchennymi drzwiami – dzięki dobrym występom w Lidze Narodów.

- Chcemy doskonalić to, co mamy i poprawić, to co szwankowało. Najważniejsze, abyśmy byli skuteczni. W meczach eliminacyjnych z Mołdawią i Czechami właśnie tego zabrakło. Możemy nad tym w minimalnym stopniu popracować – powiedział Michał Probierz.

Wiele będzie zależało od formy Roberta Lewandowskiego, który – podobnie jak cała drużyna – w eliminacjach zawodził.

- Mamy doświadczenie grając w barażach. Naszym celem jest wyjazd na Euro. Nie ma znaczenia, po jakiej drodze, nikt o tym nie będzie wspominał. Zdajemy sobie sprawę, jak poszły eliminacje, chcemy to zmienić. Wierzę, że baraże będą przełomem w naszej kadrze. Wierzę, że wróci polot w grze, lekkość i fantazja w ofensywie – podkreślił kapitan reprezentacji.