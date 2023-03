Były kadrowicz zauważył dwa WIELKIE błędy Lewandowskiego. Mówi o reakcji po klęsce z Czechami

Robert Lewandowski po meczu z Albanią zaapelował do młodych (i już ważnych) ogniw tej reprezentacji, by w trakcie spotkań brali na siebie więcej odpowiedzialności. Kapitan reprezentacji Polski z pewnością miał na myśli takich piłkarzy jak Jakub Kiwior, Jakub Kamiński i Nicola Zalewski. To właśnie występ z Albanią tego ostatniego nie podobał się Niedzielanowi. – Mam z nim kłopot. Ten chłopak w AS Roma ma zdecydowanie lepsze momenty niż w meczach reprezentacji. W spotkaniu z Albanią nie wygrał ani jednego pojedynku z rywalem. Oczekuję od niego, że będzie robił różnicę na naszą korzyść: na boku, na skrzydle, czy na wahadle, po prostu gdziekolwiek. Tego kompletnie nie widziałem. Przeszedł obok meczu. Zastępujący go Michał Skóraś pokazał się ze zdecydowanie lepszej strony – skomentował były napastnik kadry.

W tym sezonie Zalewski, rzucany przez Jose Mourinho na różne pozycje na boisku, ma na koncie tylko gola i asystę w Serie A. Zbiera różne recenzje, ale cieszy się zaufaniem legendarnego trenera. Niedzielan zgadza się z „Lewym” w temacie młodych kadrowiczów, ale również martwi się o jego formę. – Dwa wnioski. Złe wybory Roberta, szczególnie w przedostatniej akcji, gdy miał w dogodnej pozycji Kamińskiego, wybrał Skórasia. A drugi wniosek: Robert przegrywa pojedynki fizyczne. Nie martwi mnie, że źle zagra piłkę czy nie strzeli gola. On wróci do formy, pod warunkiem, że będzie w regularnym treningu i grze. Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby „Lewy” z jakimkolwiek obrońcą przegrał, bo on ich przestawiał. Teraz mamy czas, że to obrońcy przestawiają jego. Widzimy, że jak napastnik, nawet tak wielkiej klasy, nie jest fizycznie przygotowany do danego meczu, to jego wartość sportowa spada. Nie zapominajmy też, że Robert ma trochę lat na karku. My oczekujemy od niego cudów, ale nie wiem, czy będzie go na te cuda jeszcze stać. Oby! Natomiast Robert dobrze czuje się na pozycji nr 10. Tam za niego ktoś wbiega w atak wtedy. Powinniśmy korzystać z jego doświadczenia, bo nieźle rozgrywa te piłki, ale robił to zdecydowanie lepiej, gdy czuł się mocniejszy fizycznie – stwierdził „Wtorek”.

