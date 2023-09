Cezary Kucharski odpowiedział Lewandowskiemu na zarzuty o rzekome groźby. „Jeśli ktoś się boi, to idzie z tym na policję, a nie wysyła miłe SMSy”

Żona Grzegorza Krychowiaka naprawdę założyła to do restauracji. Celia Krychowiak świeci dekoltem w miejscu publicznym

- Kłamiesz kolego Lewandowski… I to publicznie! Dobrze dałeś się wypuścić - napisał m.in. Cezary Kucharski.

„Super Express”: Robert Lewandowski stwierdził, że gdy przedłużył kontrakt z Bayernem w 2017 roku to już wiedział, że wasza współpraca nie ma sensu. Co pan na to?

Cezary Kucharski: - Dzisiaj Lewandowski może powiedzieć każdą bzdurę o naszej współpracy. Prowadzący wywiad może nie pamięta tamtej sytuacji, ale wynegocjowałem Lewandowskiemu najwyższy kontrakt w Bayernie. A on zażądał dodatkowych pieniędzy z prowizji za wynegocjowanie kontraktu. Chciał ode mnie 2 mln euro, i w ciągu tygodnia miałem na to wyrazić zgodę podpisując umowę, którą miał przygotować jego prawnik Kamil Gorzelnik. Powiedziałem, że mu nie zapłacę tych pieniędzy i to był prawdziwy powód naszego rozstania. Po namyśle wysłałem Lewandowskiemu i prawnikowi Gorzelnikowi e-maila, aby przesłali mi umowę pod te oczekiwania finansowe, byłem ciekawy jak opiszą „widzimisię” Lewandowskiego. Do dziś umowy nie otrzymałem. Płacenie piłkarzowi lub jego rodzinie dodatkowych pieniędzy w Niemczech jest niezgodne z prawem.

- Gdy podjął decyzję o rozstaniu, to miał pan mu grozić. To prawda?

- Żartuje pan, to absurd wbrew logice. Bo skoro mnie się bał, to dlaczego składał mi życzenia urodzinowe i utrzymywał kontakt przez trzy lata? Dlaczego prosił, żebym mu załatwił paszport w ciągu jednego dnia w Warszawie? Dlaczego żona Roberta zapraszała mnie do Monachium, żebym zobaczył ich córkę? Mówi, że się mnie bał a utrzymywał za mną normalne relację. Jeśli ktoś się kogoś boi, to idzie z tym na policję, a nie wysyła miłe SMSy. Lewandowski mnie nagrywał wyłącznie dlatego, bo zaplanował ze swoją żoną Anną i Tomkiem Zawiślakiem intrygę aby się ze mną nie rozliczyć w biznesie.

- Jak było z tym paszportem i kiedy pan to załatwiał?

- W grudniu 2017, gdy już nie współpracowaliśmy ze sobą. Skończyła mu się ważność paszportu, a miał wówczas lecieć prywatnym samolotem do Dubaju. Zadzwonił do mnie bo wiedział, że mogę pomóc i załatwiłem mu paszport w ciągu jednego dnia, a pomagał mu w tym jeden z ważnych polityków PIS do którego go skierowałem. Nazajutrz 27 lub 28 grudnia Lewandowski z całą rodziną mógł polecieć na wakacje. Dlatego to co wygaduje teraz, to jedno wierutne kłamstwo, łatwe dla mnie do skontrowania, bo wiele dowodów mam zarchiwizowanych.

- Kiedy i dlaczego zaczął pana nagrywać, o co pytał też Mateusz Święcicki w wywiadzie?

- Zaczął mnie nagrywać w momencie, kiedy jego prawnik wysłał mi ofertę wyjścia z naszej spółki, którą wcześniej zarządzałem i która była wyceniana w 2013 roku na 3,5 mln złotych. W lutym 2018 roku wysłał mi propozycję wyjścia ze spółki za... 100 zł, więc była to propozycja niepoważna. Wiedział, że się wkurzę i wtedy zaczął mnie nagrywać. Kolejny raz nagrywał mnie 12.09.2019 gdy jego prawnicy i on ustalili nasze spotkanie w Monachium, które miało na celu ustalenie kwoty, jaką należało wpisać w porozumienie wcześniej wynegocjowane przez prawników. Nagrywanie mnie przez Lewandowskiego nie ma nic wspólnego z zakończeniem naszej współpracy na linii piłkarz-menedżer.

- Pomijając wasz konflikt, to słowa Roberta obnażają słabość PZPN. Choćby w kwestii premii, że piłkarze zostali z tym pozostawieni sami sobie. Skoro prezes Cezary Kulesza nie wiedział, to chyba trener powinien uciąć ten temat?

- Ja inaczej odbieram, to co mówi Lewandowski w tej kwestii. Wyczuwa, że PZPN ma słabszy okres i jest nagonka na związek, więc chce się podzielić odpowiedzialnością, a że też kłamał w sprawie podziału premii, to chce zrzucić trochę winy na PZPN. Związek nie był pośrednikiem pomiędzy premierem Morawieckim a piłkarzami i trenerem. Lewandowski pokłócił się z Michniewiczem o podział premii, bo ten ostatni chciał więcej dla sztabu. Lewandowski wskakuje na plecy Kuleszy i PZPN robiąc z siebie ofiarę i przerzuca trochę odpowiedzialności. To typowe dla niego, bo on jako król nie jest winny niczemu. A przy okazji mówiąc o „starych tematach” rozmywa choćby temat kompromitacji w meczu z Mołdawią.

- Wywiad z Lewandowskim w którym mówi też o kolegach z kadry, opublikowano w dobrym momencie, na kilka dni przed meczami o finał Euro?

- Tylko idiota mógł podpowiedzieć Lewandowskiemu, żeby coś takiego odpalić. Wielu chce usprawiedliwiać Roberta jak słyszy, że on troszczy się o reprezentację. Jednak dyskusja o tym, że przegraliśmy z Mołdawią z powodu braku osobowości to absurd i sztucznie kreowanie problemu. Mołdawia to słaba drużyna i do przerwy nie brakowało osobowości i jechaliśmy z nimi, mówiąc po piłkarsku.

- Mecz trwa jednak 90 minut, a jeśli Bednarek tłumaczył się, że po przewie myślał już o wakacjach, to raczej nie jest on osobowością na boisku?

- To nie jest kwestia osobowości. My nie mamy drużyny po mistrzostwach świata i i nie ma dobrych relacji między piłkarzami. Za Lewandowskim koledzy nie pójdą w ogień, zresztą była podnoszona kwestia, że on nie jest i nie był dobrym kapitanem. Uważam, że problem reprezentacji wykracza poza sprawy sportowe. My Polacy nie potrafimy współpracować ze sobą. Rzucamy głośne hasła o solidarności i lojalności, a nie potrafimy w praktyce czegoś zbudować.

- Ale przyzna pan, że są problemy w PZPN. Afery ze skorumpowanymi działaczami, nieumiejętnością zarządzania i brakiem klasy niektórych ludzi o czym mówi Lewandowski, a on i jego koledzy widzą to z bliska.

- Lewandowski chce pokazać jakie standardy obowiązują w Bayernie czy Barcelonie, a w PZPN nie. Ale chyba wie, w jakim kraju żyje i w jakiej rzeczywistości. Trochę się uśmiecham, bo znam go bardzo dobrze. Ja odbieram jego słowa jakby krzyczał : „Ja mam klasę, a wy czyli PZPN nie macie klasy”. Chce połechtać swoje ego: „Ja jestem z lepszego świata, a nie ma wyników reprezentacji, bo nie ma odpowiednich standardów”. Tylko, że on jako piłkarz kadry zna PZPN od wielu lat, a nie od teraz

