Cezary Kulesza pakuje się i opuszcza Polskę. Wiemy, gdzie się uda, ważny cel prezesa PZPN

Ostatnie tygodnie w PZPN to duże wyzwanie dla całego związku, faktem jednak jest, że Cezary Kulesza nie ma łatwo w fotelu prezesa już od samego początku swojej kadencji, która rozpoczęła się w 2021 roku. Zaraz po jego wyborze wybuchła afera związana ze znalezieniem podsłuchu w gabinecie prezesa, a różnych problemów do rozwiązania było więcej – choćby ucieczka Paulo Sousy z reprezentacji Polski. Później wiele osób kwestionowało wybór Czesława Michniewicza na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polki i to bynajmniej z powodów sportowych. Po mundialu w Katarze znów zrobiło się gorąco wokół premii, jakie piłkarze mieli dostać od polskiego rządu, a kilka tygodni temu nastąpił duży zgrzyt na linii związek – sponsorzy z powodu uczestnictwa w polskiej delegacji Mirosława Stasiaka, działacza skazanego za korupcję. Kulesza pełniąc funkcję prezesa PZPN ma także obowiązki wymagające od niego pojawienia się poza granicami kraju.

Cezary Kulesza wyjeżdża z Polski. Daleka podróż i ważny powód

O szczegółach wyjazdu prezesa PZPN z Polski informuje portal Sport.pl. Kulesza ma opuścić kraj w poniedziałek, 14 sierpnia i udać się do Australii. Tam rozgrywane są bowiem mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet i powoli zbliżamy się do ich finałowego rozstrzygnięcia. Prezes polskiej federacji nie jedzie tam jednak tylko oglądać pań walczących o tytuł najlepszej drużyny globu.

Po zakończeniu mistrzostw dojdzie bowiem do spotkania szefów wszystkich federacji zrzeszonych w FIFA, a będzie ono zorganizowane właśnie przez tę organizację. Cezary Kulesza opuszcza więc kraj na ponad tydzień i z pewnością żywi nadzieję, że po powrocie nie będzie musiał gasić kolejnych pożarów w rodzimym związku. A w nim doszło ostatnio do sporych zmian - Na stanowisku Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Aleksandrę Kostrzewską zastąpił Tomasz Kozłowski, a Michał Listkiewicz, czyli były prezes polskiej federacji, objął nowe stanowisko Przewodniczącego Komisji Zagranicznej PZPN.