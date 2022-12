Cezary Kulesza podjął decyzję w sprawie Michniewicza! O wszystkim powie już niebawem, nie ukrywa tego!

Co dalej z przyszłością Czesława Michniewicza na stanowisku trenera reprezentacji Polski? Mimo że od polskiego udziału w mistrzostwach świata w Katarze minęło już trochę czasu, to jak na razie nie zapadły żadne oficjalne decyzje w sprawie Michniewicza. Sam Cezary Kulesza udzielił wywiadu "Interii", mówiąc, że decyzja zapadła, a opinia publiczna pozna ją już niebawem.

Cezary Kulesza szczerze o przyszłości Michniewicza. Podjął już decyzję

Jak powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z "Interią", w sprawie przyszłości Michniewicza prowadzone już były wielorakie dyskusje, a on sam wie, co ma zrobić z postacią Michniewicza i posadą trenera reprezentacji Polski.

- Czy skorzystaliśmy z klauzuli przedłużenia kontraktu selekcjonera? Nie. Ale czy rozmawialiśmy, co dalej? Tak. W poniedziałek rozmawiałem więc z selekcjonerem i poinformowałem go o mojej decyzji. W środę doszło do dyskusji z wiceprezesami, natomiast w czwartek - z całym zarządem PZPN. Selekcjoner podsumował mundial, przeanalizował swoją pracę, opowiedział o wnioskach po Katarze. Jednocześnie każdy z obecnych na sali mógł zadać mu pytanie albo wygłosić swoje zdanie. Każdego wysłuchałem. I wkrótce ogłoszę, co zdecydowałem - powiedział Kulesza w rozmowie z Interią.

Kulesza przyznał jednak, że do PZPN zgłaszają się bardzo znane nazwiska, które są bardzo zainteresowane tym, aby objąć stanowisko.

- Ciekawi mnie, skąd biorą się takie plotki. Albo ta, że kluczowym kryterium wyboru selekcjonera jest znajomość przez kandydata języka polskiego lub rosyjskiego. Żebym mógł się z nim dogadać. To absurd. Nigdy takiego kryterium nie było i obecnie również go nie ma. Selekcjoner powinien być dobry, jego paszport nie ma decydującego znaczenia. Paulo Sousa nie znał polskiego, a nie mieliśmy problemu, żeby porozmawiać. W federacji jest wiele osób znających kilka języków obcych i one zawsze służą mi pomocą. W ostatnich dniach codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń z całego świata. Także od trenerów poważnych, doświadczonych i z sukcesami - mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "Interią"?

