Jan Tomaszewski apeluje do Cezarego Kuleszy! Chodzi o reprezentację, mowa o grabarzach polskiej piłki!

Jan Tomaszewski postanowił zwrócić się do Cezarego Kuleszy. Były bramkarz reprezentacji Polski postanowił zwrócić się z gorącym apelem do szefa PZPN, względem tego, czego na pewno nie powinien robić. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Jan Tomaszewski zwrócił się z gorącym apelem do Cezarego Kuleszy. Tego szef PZPN nie powinien robić!

Jak powiedział były bramkarz reprezentacji Polski, Cezary Kulesza nie powinien zwracać uwagi na głosy mówiące o tym, że reprezentacja narodowa powinna grać defensywnie. Zdaniem Tomaszewskiego, każdy kto podjudza do gry defensywnej, powinien nosić miano grabarza polskiej piłki.

- Apel do prezesa Kuleszy. Panie prezesie, niech pan nie słucha tych "wybitnych" fachowców, którzy są zwolennikami autobusu i którzy mówią o polskiej myśli trenerskiej. To właśni oni są grabarzami polskiej piłki i to właśnie oni doprowadzili do tego, że byliśmy na 80. tym miejscu w rankingu FIFA. Musi być zaangażowany człowiek w polską reprezentację, który będzie tak, jak oni grają w klubach, grać do przodu. I najlepiej będzie, jak pan przestanie ich słuchać, a zaprosi pan na obiad Błaszczykowskiego, Piszczka, Dudka , bo oni najlepiej wiedzą, oni dopiero teraz wyszli z tego futbolu zawodowego i oni będą wiedzieć, jaki powinien mieć cechy selekcjoner, mający zawodników na takim poziomie.