Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro? Scenariusze awansu Polski na Euro. Karkołomna misja

Biało-Czerwonym potrzebny nowy „minister obrony” a ten gość ma wystarczające atuty, by nim zostać. Michał Probierz to wie

Reprezentacja Polski jeszcze przed mecze z Mołdawią na PGE Narodowym wszystko miała w swoich nogach. Od jej zwycięstw zależała kwestia awansu na przyszłoroczne Euro. Remis z Mołdawianami wszystko zmienił, zdecydowanie komplikując sytuację drużynie Michała Probierza. Teraz nasi kadrowicze muszą ograć Czechów w piątkowy wieczór, ale też trzymać kciuki za Albanię, która musi wygrać z Mołdawią. Wtedy Mołdawia nie może przegrać z Czechami. Mołdawia może też zremisować albo przegrać z Albanią, ale musi podzielić się punktami z Czechami. Wszystkie scenariusze pójdą w niepamięć, jeśli przed meczem Polaków z Czechami Mołdawia wygra z Albanią.

W czwartkowy wieczór Węgry i Słowacja zapewniły sobie w czwartek awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Udział w przyszłorocznym turnieju mają zapewniony też takie reprezentacje jak: Gospodarze Niemcy, Belgia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Szkocja, Turcja, Austria oraz Anglia.

Istnieje spora obawa, że polscy piłkarze wpadną w ścieżkę barażową i na drodze spotkają reprezentację Chorwacji. Brązowym medalistom MŚ w Katarze grożą baraże. Mają tyle samo punktów w grupie co Walia, ale gorszy bilans spotkań. Przed Chorwatami mecze z Łotwą i Armenią, Walia zmierzy się z Armenią i silną Turcją (choć u siebie). Chorwaci lub Walijczycy mogą być jednymi z naszych rywali w barażach. W tej ścieżce mogą znaleźć się również Włosi, którzy wciąż walczą, by tych baraży uniknąć. Muszą wygrać w piątek z Macedonią Północną, a we wtorek z Ukrainą. W najbardziej optymistycznym, przynajmniej na papierze, wariancie Polacy spotkaliby się z poległą w rywalizacji z Chorwacją o bezpośredni awans Walią, a potem Ukrainą (którą wyprzedzą Włochy). Ścieżka ukraińsko-włoska zakłada wcześniej półfinałowy baraż z Finlandią, Norwegią lub Islandią.

