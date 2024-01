Co musi zrobić Krzysztof Piątek, by to był korony początek? Niespodziewane określenie dla polskiego snajpera

W Turcji potrzebował czasu

W meczu z Konyasporem Piątek dał prawdziwy koncert w drugiej połowie, gdy strzelił trzy gole. O zwycięstwie przesądził w doliczonym czasie. - Wszyscy teraz patrzą na Piątka, ale jego wartość podskoczy jeszcze bardziej, gdy będzie trafiał z gigantami tej ligi czyli z Galatasaray, Fenerbahce, Besiktasem czy Trabzonsporem - powiedział Roman Kosecki w rozmowie z "Super Expressem". - W spotkaniach z potentatami musi być widoczny. Liczyłem na to, że w Turcji się przełamie. Potrzebował trochę czasu, ale teraz wydaje się, że wraca na właściwe tory - ocenił.

Sebastian Szymański pod lupą wielkiego klubu? Były kadrowicz nie ma wątpliwości, mówi o kolejnym przeskoku

To zwierzę pola karnego

Były kapitan reprezentacji Polski docenia dorobek Piątka nad Bosforem. - To jest zwierzę pola karnego - opisał obrazowo gwiazdę tureckiego klubu. - Potrafi się znaleźć na polu karnym, wkłada głowę tam, gdzie inni boją się włożyć nogę. Dla mnie to killer. Ale on żyje z podań. Musi być „odczytany” przez drużynę i dobrze przez nią zrozumiany. Jeśli będą mu podawać, to Piątek zamieni ich asysty na bramki - przekonywał Kosecki.

Tak polski sędzia potraktował w Turcji kapitana Legii. Josue dostał od niego oryginalny prezent

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Jan Tomaszewski ostro o Lewandowskim i Barcelonie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.