Coś stało się ze Zbigniewem Bońkiem. Szalone nagranie z byłym prezesem PZPN upubliczniono w sieci

Choć Zbigniew Boniek na Twitterze często pokazuje swoją drugą twarz, to jednak takiego wideo nikt nie mógł się chyba spodziewać. Były prezes PZPN wykorzystuje portal społecznościowy, by krzewić zdrowy styl życia, ale nie tylko. Bardzo często na jego profilu pojawiają się treści rodzinne. Boniek przedstawia najbliższych - żonę, dzieci i wnuki. Były znakomity reprezentant Polski w piłce nożnej jest fantastycznym dziadkiem. Można odnieść wrażenie, że dla najmłodszych członków rodziny oddałby wszystko i zrobiłby wszystko. Potwierdza to rzeczony materiał, jaki pojawił się na Twitterze. Mało kto mógł się spodziewać, że coś takiego wydarzy się do, było nie było, statecznego zazwyczaj Zbigniewa Bońka.

Zbigniew Boniek w szalonym tańcu

Zbigniew Boniek postanowił zaprezentować na portalu społecznościowym bardzo niespotykany układ taneczny. Poświęcił na niego trochę energii i udowodnił, że nowoczesny styl tańca nie jest mu obcy. Wielu mogło się zdziwić na ten widok, ale sam zainteresowany zachował spokój. Zdradził, że sam nie wpadł na to, by dać się nagrać w takim wydaniu. "Co się nie robi dla wnuków" - napisał na Twitterze Zbigniew Boniek przy materiale wideo zamieszczonym w sieci.

Co się nie robi dla wnuków 😜😜👍 pic.twitter.com/vqXpxri67R— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 14, 2023

Lawina komentarzy pod wideo z Bońkiem

Jak można się było spodziewać, pod materiałem pojawiło się mnóstwo komentarzy od kibiców. Większość z nich nie była niestety pozytywna. "A nie można było dla wnuków polepszyć szkolenia w Polsce?" - pytał prowokacyjnie jeden z internautów. "Czego się nie robi, a nie co. Polski to trudny język. Czas wziąć korepetycje" - zauważył inny, który skupił się na opisie. Nie zabrakło również recenzji samego układu. "To mi się podoba. O to chodzi. Te kocie ruchy. Te gesty rękami" - recenzował kolejny komentujący.