Czechy - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Czechy - Polska STREAM ONLINE LIVE 24.03.2023 Na jakim programie mecz dzisiaj w TV

Były reprezentant Czech zabrał głos w sprawie Lewandowskiego i... porównał go do Andrzeja Dudy! Co za słowa!

Mecz Czechy - Polska już dzisiaj o godzinie 20.45 w Pradze. To pierwszy mecz Biało-Czerwonych w eliminacjach do Euro 2024, a dla Fernando Santosa jest to debiut w roli selekcjonera polskiej drużyny. – Jestem zadowolony z tego, co zastałem na zgrupowaniu reprezentacji. Atmosfera w drużynie jest fantastyczna, a zawodnicy zmotywowani i chętni do współpracy. W takich okolicznościach wszystko funkcjonuje lepiej – mówi Fernando Santos.

Przed meczem Czechy - Polska w naszym zespole jest dużo kontuzji. Fernando Santos będzie miał twardy orzech do zgryzienia, ustalając skład. Zwłaszcza w formacjach defensywnych wypadło z gry dużo ważnych graczy. - To będzie trudny mecz z mocnym rywalem, ale jesteśmy na niego gotowi - zapewnia trener Fernando Santos. - Widzę wśród zawodników wiele radości, którą postaramy się przenieść na boisko. Mam pełne zaufanie do wszystkich piłkarzy reprezentacji - dodał Portugalczyk. - Kontuzje to normalna rzecz w piłce nożnej, dlatego na zgrupowania powołujemy tylu zawodników. Nie wpłyną na nasz występ - obiecuje Santos.

Polscy kibice oczywiście znów liczą na błysk geniuszu Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej reprezentacji ostatnio miał problemy ze zdrowiem i formą. Leczył uraz mięśnia uda, był też wyraźnie przemęczony. Lewandowski przyznał to także przed meczem Czechy - Polska. – Ostatnie tygodnie dla mnie osobiście były trudne, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, jak i grę w klubie. Udało się jednak wszystko wyleczyć i mogłem już skupić się wyłącznie na treningu, co sprawia mi olbrzymią radość - powiedział Robert Lewandowski. - W meczu przeciwko Realowi Madryt czułem się już bardzo dobrze, rozegraliśmy też świetne spotkanie. Liczę, że forma będzie tylko rosła. Mogłem spodziewać się, że nadejdzie moment, w którym w kilku meczach nie zdobędę bramki, lecz mam nadzieję, że skuteczność szybko powróci – dodał Lewandowski.

Mecz Czechy - Polska w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany w piątek 24 marca 2023. Początek meczu Czechy - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Czechy - Polska na antenach TVP 1, TVP Sport i Polsatu Sport Premium 1.

