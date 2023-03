Czechy - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Czechy - Polka w TV dzisiaj Na jakim programie mecz Czechy - Polska Transmisja TV 24.03.2023

Spis treści

Mecz Czechy - Polska w eliminacjach do Euro 2023 już dzisiaj. Początek o godzinie 20.45. Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Polski nie ma ostatnio dobrej prasy. Wprawdzie Biało-Czerwoni wyszli z grupy na mundialu (po raz pierwszy od 1986 roku), ale kibiców zmęczył styl gry drużyny, a dobiła afera premiowa. Nowy selekcjoner Fernando Santos ma nie tylko obudzić drzemiący w zespole potencjał, ale również poprawić fatalną atmosferę.

Mecz Czechy - Polska otwiera eliminacje do Euro 2024. Zadanie nie będzie proste. Na pierwszy ogień mecz z mocnymi i nieobliczalnymi rywalami na wyjeździe. Dodatkowo reprezentacja przetrzebiona jest kontuzjami (brak m.in. Kamila Glika czy Arkadiusza Milika). Ale z drugiej strony, jeśli zacząć poprawę atmosfery wokół reprezentacji, to właśnie na ciężkim terenie. Wydaje się, że po zimowym zastoju do formy wraca Robert Lewandowski, dla którego Euro 2024 może być ostatnim turniejem w reprezentacyjnej karierze. Dodatkowo – turniejem rozgrywanym w Niemczech, które Lewandowski zna jak własną kieszeń. Przed meczem Czechy - Polska "Lewy" przeprosił kibiców za aferę premiową.

Przed meczem Czechy – Polska w Pradze rosną emocje. Przyodziani w biało-czerwone barwy kibice nadciągają koleją, samolotami i samochodami, a w przydrożnych kioskach wita ich wielka sylwetka Roberta Lewandowskiego. „Past na zabijaka” – głosi tytuł na pierwszej stronie gazety „Sport”, co oznacza ni mniej, ni więcej – „Pułapka na zabójcę”. Czesi komplementują polskiego gwiazdora Barcelony. „Lewandowski jedzie do Czech. Czy w ogóle da się go zatrzymać?” - czytamy w „Blesku”. Ich zdaniem to killer, który może rozmontować każdą defensywę. Aby przynajmniej spróbować go powstrzymać, według czeskiej prasy selekcjoner Jaroslav Silhavy ma postawić na trójkę środkowych obrońców, których najważniejszym zadaniem będzie zneutralizowanie naszej gwiazdy. Trudno nie zauważyć, że zachwycając się Lewandowskim, Czesi zapominają nieco o reszcie zespołu. Może to właśnie jest szansa dla Polaków…

Reprezentacja Polski dziś meczem z Czechami zaczyna eliminacje EURO 2024. Trener Werner Liczka, który z sukcesami pracował w polskich klubach, spodziewa się ciekawego widowiska. - Celem jest awans. Z grupy wychodzą dwie drużyny, a Polska i Czechy są w niej faworytami - mówi trener Werner Liczka. - Ważne, aby zespół wrócił do formy sprzed dwóch lat. Wtedy na EURO 2020 dotarliśmy do ćwierćfinału. Dlatego przed piłkarzami duża odpowiedzialność, żeby nie zawieść zaufania kibiców. Chcemy wygrać z Polską, aby poprawić nastrój po słabym ubiegłym roku i zyskać przewagę psychologiczną - dodał Liczka.

Mecz Czechy - Polska w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany w piątek 24 marca 2023. Początek meczu Czechy - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Czechy - Polska na antenie TVP 1 i Polsatu Sport Premium 1.

