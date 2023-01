Czesław Michniewicz namaścił swojego następcę? Wymowne zdjęcie pojawiło się w sieci, to on siedzi obok

Przemysław Frankowski błysnął we Francji. Były kadrowicz wskazuje, co zmieniło się w grze gwiazdy Lens

Reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza zanotowała całkiem solidne wyniki. Przed selekcjonerem postawiono zadania awansu na mistrzostwa świata, utrzymania drużyny w dywizji A Ligi Narodów oraz awans do fazy pucharowej mundialu. Wszystkie te cele zostały spełnione, jednak sporo do życzenia pozostawiał choćby styl gry drużyny, która na mistrzostwach świata polegała nawet nie tyle na szczelnej defensywie, co będącym w wybornej formie Wojciechu Szczęsnym, który bronił jak natchniony kolejne strzały rywali. To jednak nie styl, a na pewno nie tylko on, zaważył na rozstaniu się Michniewicza z kadrą, a ogromne zamieszanie, jakie pojawiło się wokół kadry, a którego przyczyną w dużej mierze była „afera premiowa”. Ostatecznie przed końcem roku Czesław Michniewicz na spotkaniu z prezesem Kuleszą usłyszał, że jego umowa nie zostanie przedłużona. Teraz trwają poszukiwania jego następcy, a jednego z nich zasugerował sam Michniewicz.

Kolejny polski trener zostanie selekcjonerem? Wymowne zdjęcie Michniewicza

W dyskusji na temat tego, kto powinien zostać trenerem kadry, często przewija się argument o narodowości potencjalnego selekcjonera. Zwolennicy zagranicznych kandydatur twierdzą, że obecnie w Polsce nie ma szkoleniowca, który byłby lepszy od Michniewicza, a zatrudnianie gorszego mija się z celem. Nawet Marek Papszun, który pokazał się ze świetnej pracy w Rakowie, w oczach wielu może mieć duże problemy z prowadzeniem kadry, której praca wygląda kompletnie inaczej od tej w klubie. Ale tych, którzy by chcieli Polaka na stanowisku selekcjonera, nie brakuje, a wśród kandydatów, oprócz Papszuna, wymienia się Macieja Skorżę (podobno już odmówił), Jana Urbana czy Michała Probierza.

Tego ostatniego właśnie „namaścił” Czesław Michniewicz. Choć nie napisał tego wprost, to opublikował zdjęcie z Michałem Probierzem w jednej z restauracji i podpisał je „były i przyszły...” co może sugerować spotkanie byłego selekcjonera (Michniewicz) z przyszłym (Probierz). Michał Probierz obecnie prowadzi młodzieżową reprezentację Polski. Co ciekawe, funkcję tę przed zatrudnieniem w roli selekcjonera seniorskiej drużyny pełnił też Michniewicz, choć zanim trafił do dorosłej reprezentacji, prowadził przez kilka miesięcy Legię Warszawa.