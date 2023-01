Jerzy Dudek o wyborze nowego selekcjonera. Mówi na co musi zwrócić uwagę trener kadry

Zarządzanie wymaga dużej poprawy

Posada trenera Biało-czerwonych wzbudza ogromne zainteresowanie. Czy będzie nim Polak czy obcokrajowiec? Wszystko zależy od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. - Dla nowego selekcjonera ważne będzie to, aby miał swoich ludzi, do których ma zaufanie i pomogą mu w stresujących momentach - powiedział nam ostatnio Jerzy Dudek. - Widzimy co się działo z poprzednimi selekcjonerami. Nie mieli takiej ochrony, wsparcia od swoich współpracowników. Nie byli dla nich parasolem ochronnym. Nowy selekcjoner musi obudowany osobami, które będą go wspierać również w momencie, gdy pojawi się krytyka. To bardzo ważne, aby umieć zarządzać emocjami, bo stres jest tak duży, że mamy problem z odczytaniem rzeczywistości. Zarządzanie samym meczem także wymaga dużej poprawy - stwierdził były bramkarz drużyny narodowej.

Oby nowy trener miał więcej wyczucia

Dudek ocenia, że sytuacja wokół reprezentacji Polski zacznie systematycznie się poprawiać. Po mundialu atmosfera zrobiła się wyjątkowo nieciekawa. - Cały czas się uczymy, cały czas coś nas zaskakuje - zaznaczył. - Odejście trenera może na nowo pobudzić zawodników do działania. Wiadomo, że mamy od razu trudny mecz w el. EURO z Czechami w Pradze, którzy także mają duże ambicje. Atmosfera wokół reprezentacji Polski powinna zrobić się trochę bardziej pozytywna. Jakby nie patrzeć, to ostatnie tygodnie nie miały nic wspólne z budową dobrego wizerunku. To wszystko było bardzo mocno nadszarpnięte. W takim kryzysie wizerunkowym byliśmy m.in. w 2006 roku na MŚ w Niemczech. Pamiętamy konferencje prasowe z kucharzem, przychodzenie rezerwowych zawodników, dużo uszczypliwości. To samo było teraz. To nic fajnego. Mam nadzieję, że nowy trener nad tym zapanuje i będzie miał trochę więcej wyczucia niż Michniewicz - przyznał Jerzy Dudek na naszych łamach.

Sonda Kto powinien zastąpić Czesława Michniewicza? Andrij Szewczenko Marek Papszun Jan Urban Roberto Martinez Ktoś inny