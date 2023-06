Czesław Michniewicz wraca na ławkę trenerską! Oficjalne potwierdzenie, bajecznie bogata liga

Po zobaczeniu, jak w młodości wyglądał Sławomir Peszko aż spadliśmy pod stół! To naprawdę on, tak wyglądał przed laty

Od zakończenia pracy w reprezentacji Polski Czesław Michniewicz był łączony m.in. z Aberdeen, Dynamem Kijów czy Cracovią. Mówiło się także o możliwości prowadzenia reprezentacji Ekwadoru czy Chile. Żadne z tych doniesień nie okazało się prawdą, a na dłuższą chwilę zapadła cisza w sprawie ewentualnego, nowego zatrudnienia 53-latka. Kilka dni temu portal Interia Sport poinformował, że Czesław Michniewicz jest bliski powrotu na ławkę trenerską i dostał ofertę od Abha FC – 12. zespołu minionego sezonu w lidze Arabii Saudyjskiej. Teraz wspomniany klub potwierdził, że Michniewicz został jego trenerem.

Czesław Michniewicz trafia do obłędnie bogatej ligi

W ostatnich tygodniach liga saudyjska jest na ustach mediów z całego świata. Po sprowadzeniu zimą Cristiano Ronaldo do Al-Nassr, teraz udało się przekonać Karima Benzemą i N'Golo Kante do dołączenia do Al-Ittihad. Co więcej, wiele mówi się o tym, że na ławkę trenerską Ettifaq FC trafi Steven Gerrard, który w październiku 2022 roku został zwolniony z Aston Villi. Co ciekawe, w przeszłości Ettifaq prowadził... Maciej Skorża.

Czesław Michniewicz ma więc nieco przetarte szlaki, a pamiętajmy też, że w saudyjskim Al-Shabab wciąż występuje Grzegorz Krychowiak, który pod wodzą Michniewicza zagrał na mistrzostwach świata w Katarze. Wszystko wskazuje na to, że teraz będą rywalami w piłce klubowej.

Welcome Czeslav michinievic 🤩 pic.twitter.com/n6ryQeum7m— نادي أبها السعودي (@abhaFC) June 12, 2023

✍️ | وقعت إدارة #نادي_أبها عقداً مع المدرب البولندي " تشيسلاف ميشنيفيتش " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .متمنين له التوفيق . pic.twitter.com/VHpgeHeGsu— نادي أبها السعودي (@abhaFC) June 12, 2023