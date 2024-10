i Autor: Cyfrasport Czesław Michniewicz

Może mieć kłopoty!

Czesław Michniewicz wypalił z całej siły, a już teraz piszą o kłopotach! To co powiedział, może kosztować go wiele

Czesław Michniewicz wzbudził wielkie emocje! Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski pracuje obecnie w marokańskim FAR Rabat i przy okazji ostatniego meczu ligowego swojej drużyny wywołał prawdziwą lawinę, komentując pracę tamtejszych arbitrów. Teraz media piszą o tym, że byłego opiekuna kadry może czekać kara!