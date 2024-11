Szpakowski ma dwie prośby do Probierza! Apeluje o to wprost!

Ciskają potężne gromy na Fernando Santosa! Portugalczyk potwornie podpadł, to się może dla niego źle skończyć

Dariusz Szpakowski postanowił powiedzieć o obecnym stanie reprezentacji Polski. Legendarny komentator telewizyjny nie ukrywał w rozmowie z "TVP Sport", że jest dość rozczarowany obecnym stanem drużyny i ma do trenera dwie prośby. Te słowa nie pozostawiają złudzeń!

Dariusz Szpakowski prosto do Probierza. Ma dwie prośby do selekcjonera

Jak powiedział Szpakowski, Probierzowi brakuje konsekwencji w ustaleniu składu, a sam czuje się dość rozczarowany decyzjami szkoleniowca.

- - Osobiście jestem rozczarowany. Przede wszystkim poprosiłbym Michała Probierza o konsekwencję. Nie może być tak, że Bereszyński na dziesięć spotkań, gra tylko w jednym i okazuje się, że jest najlepszy na placu. Przynajmniej w formacji defensywnej. Przestańmy już szukać - mówi Szpakowski.

W związku z formą reprezentacji Polski, Szpakowski ma dwie prośby do trenera.

- Pierwsza prośba to stabilizacja składu i postawienie na tych, którzy są do dyspozycji, a wiemy po tych meczach, kto jest predysponowany do gry w pierwszym składzie. Po drugie, musimy poprawić grę obronną - mówi Szpakowski.

- Może spróbujmy zagrać czwórką z tyłu i nie bądźmy tak przewidywalni. To takie prośby, życzenia na święta - mówi komentator telewizji publicznej.

