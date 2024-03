Dominik Marczuk oczarował selekcjonera, podbije kadrę? Tomasz Frankowski wróży mu wielką karierę, porównał go do legendy reprezentacji Polski!

Rozbił Śląsk, rozbije Estonię?

Skrzydłowy lidera ekstraklasy robi furorę. W białostockim zespole wyrasta na odkrycie sezonu, a teraz dostał powołanie do reprezentacji Polski na baraże o EURO 2024. Od początku roku prezentuje wysoką dyspozycję. Selekcjoner Michał Probierz oglądał go w wygranym 3:1 meczu ze Śląskiem w poprzedniej kolejce, gdy Marczuk strzelił dwa gole. Jego dorobek w tej edycji to sześć goli i dziewięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Były słynny napastnik Tomasz Frankowski przewidział powołanie Marczuka do reprezentacji Polski. Stwierdził, że to diament, który trzeba oszlifować. Porównał go do Jakuba Błaszczykowskiego, legendy polskiej kadry! Czy obiecujący pomocnik Jagiellonii podąży śladami byłego kadrowicza? - Nie wspomniałem jeszcze o Marczuku. Nie byłbym zaskoczony tym, gdyby w tym momencie dostał powołanie do kadry - powiedział nam ostatnio Tomasz Frankowski, legenda Wisły Kraków i Jagiellonii. - Widziałem w życiu kilku skrzydłowych. Pierwszy przykład, który mi się nasuwa to Kuba Błaszczykowski. Powiem, że Marczuk trochę mi go przypomina. To taki diamencik. Ma chłopak szybkość. Trzeba oszlifować jego talent z piłką przy nodze, drybling w pełnym biegu. Na pewno w karierze pomaga to, gdy piłkarz jest dobry i ułożony - podkreślił były napastnik drużyny narodowej.

