Drżano o zdrowie Karola Świderskiego. Dochodziły fatalne wiadomości. Są najnowsze wieści o napastniku kadry

Robert Lewandowski stracił rekord. To on prześcignął gwiazdę reprezentacji Polski

Rywalizacja na PGE Narodowym z Czechami była ostatnią nadzieją, ale i tak nikłą, dla reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy. Biało-czerwoni musieli wygrać z południowymi sąsiadami, aby mieć jeszcze matematyczne szanse na zajęcie drugiego miejsca. Choć w pierwszej połowie zdołali wyjść na prowadzenie, tuż po przerwie stracili bramkę i rywalizacja zakończyła się remisem. Złą informacją były również wieści o Karolu Świderskim, który nie wyszedł na drugą połowę.

Wiadomo, co ze Świderskim. Menedżer ujawnił

Okazało się, że piłkarz prosto ze stadionu pojechał do szpitala. - Świderski nie doszedł do szatni. Schodząc z boiska dotarł do tunelu, a tam zemdlał i bezwładnie opadł na ziemię. Były piłkarz Jagiellonii natychmiast zyskał fachową pomóc i szybko odzyskał świadomość. Do karetki dotarł już o własnych siłach, ale wciąż nie czuł się najlepiej - można było przeczytać w informacjach opublikowanych przez Mateusza Migę z TVP Sport.

Na szczęście ze zdrowiem Świderskiego jest już wszystko w porządku. - Rozmawiałem z samym Karolem i on przekazał mi dobre wiadomości. Jest po badaniach i lekarze powiedzieli, że wszystkie wyniki są w porządku. Tak więcej jest przewidziany do składu na mecz z Łotwą. Sam Karol czuje się dobrze, więc mam nadzieję, że wtorek pokaże się kibicom na Narodowym - powiedział "Faktowi" menedżer Świderskiego, Mariusz Piekarski.