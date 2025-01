i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS Łukasz Piszczek

nieciekawie

Łukasz Piszczek w ogromnych tarapatach! Czara goryczy się przelała. Wygląda to bardzo źle

Kiedy Łukasz Piszczek dołączał do sztabu szkoleniowego Nuriego Sahina w BVB przed kilkoma miesiącami, wśród kibiców byłego reprezentanta Polski panował olbrzymi optymizm. Dziś sytuacja wokół Piszczka wygląda zupełnie inaczej, a wszystko przez ostatnie wyniki ekipy z Dortmundu, z kompromitującą porażką 2:4 z Holstein Kiel, w ramach 17. kolejki Bundesligi. Kibice w mediach społecznościowych jasno dają do zrozumienia, że nie podoba im się to, jak wygląda drużyna pod wodzą Sahina, co może skutkować zwolnieniem trenera w kolejnych dniach.