Ewa Pajor na celowniku piłkarskiego giganta! Zmieni ligę za rekordowe pieniądze?

Taką informację podał niemiecki portal waz-online.de. Klub aktualnych wicemistrzyń Anglii byłby skłonny wyłożyć za 28-letnią Ewę Pajor 500 tys. euro, bo tyle wynosi klauzula, jaka została wpisana przy ostatnim przedłużeniu kontraktu z niemieckim klubem. To też oznacza, że Pajor chciałaby zmienić kraj i ligę po 9 latach gry w Niemczech. Trafiła ona z Medyka Konin do Wolfsburga w 2015 roku. Jeśli dojdzie do wykupu Polki przez Manchester United, będzie to najdroższy transfer piłkarki w niemieckiej Bundeslidze.

Do tej pory rekordowa była sprzedaż Leny Oberdorf z Wolfsburga do Bayernu Monachium za 450 tys euro. Nieoficjalny rekord w piłce kobiecej dzierży Racheal Kundananji, urodzona w Zambii, która na początku roku trafiła z Madrid CFF do amerykańskiego Bay FC za 860 tys. USD. Manchester United to aktualny wicemistrz Anglii kobiet, a w obecnych rozgrywkach zajmuje czwarte miejsce. Pajor z klubem z Wolfsburga pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Niemiec i cztery raz grała w finale Ligi Mistrzyń, ale za każdym razem zespół „Wilczyc” przegrywał mecz finałowy.

