Fernando Santos obsypany pieniędzmi w restauracji w Warszawie. Niebywałe sceny! Nikt się tego nie spodziewał

Fernando Santos trafił do greckiej knajpy i znakomicie się bawił. Właśnie tam - w samym centrum Warszawy - doświadczył nietypowego zwyczaju z nadmorskiego kraju. Santos podczas kolacji został obsypany banknotami! To życzliwy gest rodem z Grecji. Obsypanie osoby pieniędzmi ma przynieść jej powodzenie w życiu i ogólny dobrobyt. Jak udało nam się usłyszeć z otoczenia portugalskiego szkoleniowca, Santos po dziesięciu latach życia w Helladzie bardzo przywykł do tamtejszych zwyczajów i lubi bawić się w greckim stylu.

Mamy nadzieję, że selekcjoner do Warszawy przywiózł z Grecji nie tylko dobre wspomnienia, ale także świetny styl drużyny, którą tam prowadził!

Kiedy debiut Santosa w roli selekcjonera?

Fernando Santos miał wiele tygodni, by przyjrzeć się polskim piłkarzom przed zbliżającymi się eliminacjami mistrzostw Europy 2024 w Niemczech. Pierwsze mecze kwalifikacji już w marcu. 24 marca na wyjeździe Polska zagra z Czechami w Pradze. Trzy dni później Biało-czerwoni przed własną publicznością zmierzą się z Albanią.

Fernando Santos - doświadczenie

Selekcjoner reprezentacji Polski ma bardzo bogate doświadczenie jako selekcjoner. W swoim trenerskim CV ma pracę z kadrami Grecji i Portugalii. Z drugą z nich zdobył tytuł mistrzów Europy w 2016 roku (w ćwierćfinale Portugalia wyeliminowała Polskę po rzutach karnych) i triumfował w Lidze Narodów. Z kadrą Portugalii zajął też trzecie miejsce w Pucharze Konfederacji przed mundialem w Rosji.

Fernando Santos prowadził także wiele klubów - w dorobku ma FC Porto, Sporting Lizbona, Benfica Lizbona, AEK Ateny czy PAOK Saloniki.

