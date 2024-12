Ile zarobią Polki na Euro 2025? UEFA płaci piłkarkom grosze w porównaniu do mężczyzn

Michał Probierz o kobiecym futbolu w Polsce. Historyczny awans naszych piłkarek. „Oby to był kolejny krok do rozwoju” [WIDEO]

O Ewie Pajor w ostatnim czasie robi się coraz głośniej. Największa gwiazda polskiej piłki kobiecej niedawno przeniosła się do FC Barcelona i strzela jak natchniona. Teraz jednak do sukcesów klubowych dorzuca ten reprezentacyjny – kapitan naszej kadry poprowadziła ją do historycznego awansu na mistrzostwa Europy, które odbędą się w 2025 roku w Szwajcarii. Poprowadziła to odpowiednie słowo, ponieważ jej wkład w awans był niezwykle wymierny – zawodniczka Barcelony w półfinale baraży przeciwko Rumunii (rozgrywane w systemie mecz i rewanż) strzeliła gola w pierwszym spotkaniu (2:1), a w drugim (4:1) dołożyła dwa gole i asystę. W finale barażów natomiast przeciwko Austrii (oba mecze wygrane 1:0) Pajor znów zanotowała asystę i strzeliła decydującą bramkę. Awans na Euro 2025 to dla Polek nie tylko prestiż, ale też zastrzyk finansowy.

W ostatnim czasie UEFA mocno podniosła wypłaty dla zawodniczek. Na Euro 2022 były one dwukrotnie większe niż te na Euro 2017! Wówczas pula nagród dla 16 najlepszych drużyn Starego Kontynentu została podniesiona z 8 mln euro do 16 mln euro. Za udział federacje otrzymywały po 600 tys. euro, resztę należało podnieść z boiska: 100 tys. euro za każde zwycięstwo w grupie, 50 tys. za remis. Awans do ćwierćfinału to 205 tys. euro, półfinał to kolejne 320 tys. euro, awans do finału 420 tys. euro, a za końcowe zwycięstwo kolejne 240 tys. euro. Z tego wynika, że maksymalnie, wygrywając wszystkie mecze i cały finał, jedna z drużyn mogła na kobiecym Euro 2022 zarobić 2 mln 85 tys. euro.

Trudno znaleźć informacje, czy UEFA na Euro 2025 zamierza ponownie podnieść wypłaty dla zawodniczek. Nie ma się jednak co spodziewać, że spadną, więc w tej chwili można śmiało założyć, że PZPN za sam udział Polek na Euro 2025 zarobi przynajmniej 600 tys. euro (ok. 2,5 mln złotych). Warto jednak pamiętać, że w porównaniu z męską piłką nożną są to grosze. Już za sam awans na Euro 2024 reprezentacja Polski zarobiła... 9,25 mln euro, czyli trochę ponad 40 mln złotych. Hiszpania, która wygrała wszystkie mecze w grupie i wygrała cały turniej, zarobiła na nim 28,25 mln euro (ponad 121 mln złotych).

