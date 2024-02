Jakub Błaszczykowski ujawnił prawdę na temat swojego filmu. Odmówił mu udziału! Te słowa znaczą wszystko

Jakub Błaszczykowski postanowił wyznać jeden z ciekawych szczegółów wokół swojej filmowej biografii. Obraz "Kuba", który ma zadebiutować na platformie Amazon Prime pełen jest opowieści o karierze wybitnego reprezentanta Polski. Okazuje się, że udziału w obrazie odmówiła jedna z kultowych postaci polskiej piłki nożnej. Były kapitan Wisły Kraków wszystko wyjawił!

Jakub Błaszczykowski wszystko wyjawił. Kultowa postać nie wzięła udziału w jego biografii

Personą, która miała nie zdecydować się na udział w filmie Jakuba Błaszczykowskiego jest Zbigniew Boniek. O wszystkim powiedział sam Błaszczykowski.

- Chcieliśmy odnieść się do rzeczy kontrowersyjnych, tych, które opisywały media. Wiadomo, że jak chcielibyśmy się nad wszystkim pochylić, to potrzebowalibyśmy znacznie więcej czasu, ale są w tym filmie najważniejsze wątki. Każdy miał możliwość, aby się wypowiedzieć. Prezes Zbigniew Boniek się na to nie zdecydował. Ja to szanuję, jak zresztą mawia sam prezes - powiedział Błaszczykowski w rozmowie ze Sport.pl.