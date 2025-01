Grzegorz Krychowiak nie wróci do Polski. To miejsce nazwał "domem". Klamka zapadła, podjął kluczową decyzję w swojej sprawie przyszłości

Jakub Moder pokazał, że mu zależy na powrocie do dawnej formy

Reprezentant Polski ma za sobą trudny okres, bo wiele miesięcy stracił przez kontuzję kolana. Mimo problemów w Brighton selekcjoner Michał Probierz stawiał na niego. Zakończył już angielski rozdział i będzie walczył o swoje w holenderskim Feyenoordzie. - Potrzebujemy go w formie, z jego najlepszych czasów - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - Wszyscy mu kibicują, ja także. Mam nadzieję, że się w końcu odbuduje. To bardzo ważna dla niego decyzja. Pokazał, że zależy mu, że chce wrócić do dawnej dyspozycji. W Brighton nie miał żadnych szans na to, żeby wskoczyć na wysoki poziom. Drużyna dobrze gra i dla zawodnika to zawsze jest trudny moment. Oceniam to jako bardzo pozytywny sygnał. W Feyenoordzie konkurencja też jest spora, ale tych możliwości grania będzie miał znacznie więcej - stwierdził.

Jakub Stolarczyk z Leicester i Marcin Bułka z Nicei na ustach w Anglii i Francji. Nasi bramkarz podbijają Europę!

Czego najbardziej potrzebuje pomocnik reprezentacji Polski?

Były kadrowicz uważa, że od początku Moder będzie pod lupą sympatyków Feyenoordu, którzy będą chcieli zobaczyć, kogo sprowadziły władze klubu. - Jak dostanie szansę, to kibice będą od razu na niego zwracać uwagę - wyznał Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Nie ma taryfy ulgowej. Jak Kuba wejdzie do gry, to od razu musi być na najwyższych obrotach. Ale czy jest już gotowy, żeby podjąć tę rękawicę? To już dyskusja między nim a trenerem, który też musi go zobaczyć w treningu i podjąć decyzję. (...) Spodziewam się, że Kuba dostanie trochę czasu w Feyenoordzie i pomoże mu to wrócić do dawnej formy sprzed kontuzji. Od niego zależy, czego najbardziej potrzebuje. Czy potrzebuje treningu wytrzymałościowego, bo tego tlenu czasami brakuje w trakcie meczu, czy zbudowania pewności siebie. Musi sobie to zanalizować. To najlepszy moment do tego, aby w każdym aspekcie się zbudować - zaznaczył były bramkarz reprezentacji Polski.

Zabawna scenka z udziałem gwiazdora Górnika Zabrze. Turecki fryzjer wkurzył Poldiego, naprawdę?

- Jak dostanie szansę, to kibice będą od razu na niego zwracać uwagę. Nie ma taryfy ulgowej. Jak Kuba wejdzie do gry, to od razu musi być na najwyższych obrotach. Ale czy jest już gotowy, żeby podjąć tę rękawicę? - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć