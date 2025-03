i Autor: Cyfrasport Michał Probierz, Jakub Piotrowski

Kadrowicz w formie

Jakub Piotrowski rozkręcił się w Bułgarii. Powtórzy to w reprezentacji Polski?

Transfer do Bułgarii to był dla niego strzał w dziesiątkę. Jakub Piotrowski kolekcjonuje puchary i wyróżnienia. Po raz kolejny został doceniony na Bałkanach. Jakub Piotrowski znów to zrobił w Bułgarii. Powtórzy to w reprezentacji Polski?