Jan Tomaszewski grzmi po meczu Polska - Łotwa! Specjalne łączenie z legendarnym bramkarzem na gorąco po ostatnim meczu piłkarzy Probierza

Tak narzekano na Jerzego Brzęczka a tu proszę bardzo. Te wyliczenia mówią same za siebie

Po ostatnim remisie z Czechami 1:1 na PGE Narodowym, piłkarze prowadzeni przez selekcjonera Michała Probierza stracili szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 ze swojej grupy eliminacyjnej i ostatnie spotkanie w 2023 roku Polska - Łotwa będzie miało bardziej charakter meczu pocieszenia, w którym biało-czerwoni mogą zwyciężyć "na otarcie łez". Tuż po zakończeniu spotkania, Jen Tomaszewski w specjalnym łączeniu z "Super Expressem" będzie oceniał występ biało-czerwonych w ostatnim spotkaniu tego roku.

Jan Tomaszewski ocenia piłkarzy po Polska - Łotwa! Łączenie na gorąco po spotkaniu z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski

W ostatnich miesiącach kibice reprezentacji Polski mają masę powodów do narzekań. Brak awansu na Euro 2024 bezpośrednio z grupy eliminacyjnej to tylko jeden z nich. Z ust Jana Tomaszewskiego w ostatnich rozmowach z "Super Expressem" padło wiele słów krytyki, bowiem legendarny bramkarz biało-czerwonych nie krył żalu i złości po tym, co na murawie prezentowali podopieczni Probierza. Po meczu Polska - Łotwa Jan Tomaszewski po raz kolejny na gorąco będzie komentował występ polskich piłkarzy. Początek transmisji tuż po zakończeniu meczu Polska - Łotwa na naszym kanale "YouTube" oraz w załączniku wideo poniżej!