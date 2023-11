Jan Tomaszewski ciska gromy na reprezentację. "Ludzie, zrozumcie w końcu"!

Kadrowicz nie ma wątpliwości, co do jakości kadry. Sprawdzą się jego prognozy?

Mecz Polska - Łotwa już we wtorek. Jan Tomaszewski: Przestańmy grać antyfutbol!

- Brak awansu z takiej grupy to dla mniej największa kompromitacja być może nawet w historii polskiej piłki – posyła grzmoty Tomaszewski. - Mam nadzieję, że moi młodsi koledzy w końcu przestaną nas kompromitować. Trzeba jednak grać tylko jednym napastnikiem, od dawna o to proszę! Lewandowski ma grać jako dziewiątka. Ludzie, zrozumcie! Nagle ktoś mu się pałęta jako druga dziewiątka. Jest dla mnie po prostu niezrozumiałe. No to wystawmy dwóch bramkarzy! Ludzie, przestańmy wreszcie grać antyfutbol – podkreśla Tomaszewski, który apeluje też o spokój w obronie.

- Gra defensywna musi być zabezpieczona. Nasza trójka obrońców przy golu pozderzała się ze sobą, widać było brak zgrania. Musimy w tych trzech meczach zagrać w ustawieniu z jedną dziewiątką. A ta trójka obrońców niech się zgra ze sobą – zaznacza legenda.

ROBERT LEWANDOWSKI GORZKO ANALIZUJE MECZ Z CZECHAMI. PADŁO PYTANIE O BARAŻE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.