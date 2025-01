Jan Tomaszewski o swoim największym marzeniu. Wzruszające słowa! Powiedział tylko o jednym

Kandydat do kadry

Jan Tomaszewski obchodzi urodziny. To jego największe marzenie

To wyjątkowy dzień dla Jana Tomaszewskiego. Legendarny polski bramkarz na początku stycznia obchodzi urodziny. W 2025 roku skończył 77 lat, ale wciąż jest wielkim okazem zdrowia. Na pewno duży wpływ na to ma to, że cały czas jest aktywny sportowo, regularnie pojawia się m.in. na basenie.

W poniedziałek 9 stycznia Jan Tomaszewski wziął udział w wyjątkowym programie „Futbologia Przemka Ofiary”. Transmisja rozpoczęła się od życzeń dziennikarza dla bramkarza. Medalista olimpijski i mistrzostw świata przyznał też, co obecnie jest jego największym marzeniem.

- Marzę, żebym jak najdłużej z Wami rozmawiał! Czyli o zdrowiu – powiedział wprost z uśmiechem Jan Tomaszewski.

Ekspert „Super Expressu” przyznał też, że jego największym marzeniem związanym ze sportem jest wyjazd kadry narodowej na mistrzostwa świata w 2026 roku.

- Sportowe marzenie? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w tym roku nie awansowali do mundialu w Ameryce Północnej. Życzę z całego serca, żeby przerwał eksperymentować i zaczął grać w piłkę. To jest wszystko. Jestem przekonany, że przy takim potencjale awans jest nie tylko moim życzeniem – dodał.

Osiągnięcia Jana Tomaszewskiego

Tomaszewski wystąpił w ponad 60 meczach reprezentacji Polski w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Był jednym z bohaterów legendarnej ekipy „Orłów Górskiego”. Zdobywał medale na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku i mistrzostwach świata w RFN w 1974 roku.

Występował w barwach takich drużyn, jak ŁKS Łódź, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Hercules Alicante czy Beerschot VAC. Po zakończeniu sportowej kariery był trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski, szkoleniowcem ŁKS-u i łódzkiego Widzewa.