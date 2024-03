Jan Tomaszewski podsumował powołania do reprezentacji Polski! Jasna opinia, nie pozostawił wątpliwości

Reprezenacja Polski już niebawem stanie w szranki z Estonią! Selekcjoner Michał Probierz wybrał już drużynę, która będzie walczyć o mistrzostwa Europy i wywołała ona emocje wśród kibiców reprezentacji! Na temat powołań w rozmowie z "Super Expressem" wypowiedział się Jan Tomaszewski, który nie pozostawił złudzeń co do swojej oceny.

Jan Tomaszewski ocenia powołania. To myśli o drużynie wybranej przez Probierza

W drużynie wybranej przez Michała Probierza nie brakuje niespodzianek. Jedną z nich jest wracający po długiej nieobecności do druzyny narodowej Taras Romańczuk z Jagiellonii Białystok oraz Dominik Marczuk, również reprezentujący barwy "Dumy Podlasia". Tomaszewski powiedział, że takich wyborów Probierza właściwie się spodziewał, ale dziwi się wyborowi tak dużej ilości zawodników z Ekstraklasy.

- Wydaje mi się, że to było do przewidzenia (...) Dla mnie powołania z zawodników z polskiej ligi, bo Grosicki musi być moim zdaniem, jest zagadkowe. Dlaczego? Dlatego że Salomon miał długą przerwę. (...) Miał generalny sprawdzian Lech w Rakowie i przegrał 0:4 i on tam grał jako jeden z czterech obrońców. Dla mnie to powołanie jest trochę dziwne. Sprawa dwóch zawodników Jagiellonii Białystok. Jeśli chodzi o Romańczuka to nie wiem, o co tutaj chodzi. Zarówno Salamon, Romańczuk i Marczuk grają we własnym sosie. W naszej lidze to my byśmy panie redaktorze też pokopali w piłkę. A tu nie o to chodzi, tu chodzi o konfrontację międzynarodową. - mówi Tomaszewski.