Jan Tomaszewski przed pierwszymi meczami kadry bez Wojciecha Szczęsnego! Oglądaj na żywo

Polscy piłkarze szykują się na pierwsze mecze po mistrzostwach Europy - i to bez jednego z najlepszych polskich bramkarzy w historii Wojciecha Szczęsnego. Golkiper zakończył piłkarską karierę, co sprawia, że trudno przewidzieć, na kogo postawi Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski ma trudny orzech do zgryzienia i będzie musiał zadecydować, kto zostanie numerem 1 w kadrze narodowej.

Biało-czerwoni rozegrają dwa spotkania z Chorwacją i Szkocją. Czy reprezentacji uda się zdobyć sześć punktów? Porozmawiamy o tym w ramach specjalnej transmisji na żywo z udziałem Jana Tomaszewskiego. Początek programu live we wtorek 3 września o 12:00.

