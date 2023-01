Jan Tomaszewski wprost o Fernando Santosie. Legenda nie pozostawiła wątpliwości, tak ocenia Portugalczyka

Na przestrzeni ostatnich tygodni przewinęło się wiele nazwisk, które potencjalnie miały zastąpić Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Nawet jeszcze kilka dni temu dochodziły informacje, że PZPN zatrudni Paulo Bento. W ostatniej chwili okazało się jednak, że Cezary Kulesza faktycznie postawił na Portugalczyka, ale ze zdecydowanie większym doświadczeniem. Selekcjonerem Polaków został Fernando Santos.

Tomaszewski szczerze o Santosie. Legenda nie gryzła się w język

Bez wątpienia to największe nazwisko, jakie pracowało z polską kadrą i oczekiwania będą na pewno duże. - To bardzo dobra informacja. Wydawało mi się, że ktoś z duetu Petković, Bento jest już niemal pewny. Santos to był jednak najbardziej poważny kandydat. Myślę, że Portugalczyk to najlepszy możliwy wybór, a na drugim miejscu byliby Petković i Bento. Wybór zagranicznego trenera to jest to, czego domagaliśmy się od mistrzostw świata w Rosji. Potem zaczęła się dziwna gra reprezentacji Polski - powiedział Tomaszewski.

- Ten człowiek ma nas postawić na tory, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. I tutaj przykład siatkarzy, których mamy w ścisłej czołówce. I kto ich trenuje? Oczywiście, że obcokrajowiec - zauważył legendarny bramkarz. - Trzeba nam zagranicznego trenera, który poustawia te klocki. I dopiero później reprezentację może przejąć Polak, który wejdzie w te tryby. Na razie takiego Polaka nie ma - ocenił Tomaszewski.