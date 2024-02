Jan Tomaszewski wściekły na media! Powiedział o spotkaniu w domu Lewandowskiego, uderzył z całej siły

Jan Tomaszewski postanowił odnieść się do niezwykle ciekawej informacji, jaką dla wielu fanów było spotkanie, które Robert Lewandowski odbył ze swoimi kolegami w należącym do niego domu po tym, jak jasne stało się, że Xavi opuści drużynę Barcelony. Bramkarz nie hamował się w słowach!

Jan Tomaszewski uderza w mediach. Powiedział o spotkaniu w domu Lewandowskiego

Dla Jana Tomaszewskiego sprawą kompletnie niezrozumiałą stał się fakt, że informacja o spotkaniu piłkarzy Barcelony w domu Lewandowskiego ujrzała w ogóle światło dzienne. Zdaniem byłego bramkarza polskiej kadry, rozdmuchiwanie takich informacji przez media nie służą dobrze drużynie ze stolicy Katalonii.

- Kto to puścił do prasy? Ludzie! Takie spotkania są! (...) Koledzy zawsze się mogą spotkać, porozmawiać na tematy osobiste, co się dzieje. I nagle to wychodzi do prasy. To wygląda tak, jakby zawodnicy decydowali o tym wszystkim (...) To są po prostu jakieś komedie, na tak wysokim szczeblu. (...) Po za tym, Lewandowski spotkał się z Xavim i prasa to rozdmuchuje, po co to jest komuś potrzebne? (...) - dziwił się Jan Tomaszewski mówiąc o reakcji mediów,.